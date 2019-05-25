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Провокации в Керченском проливе 54 минуты назад
Косачев: решение трибунала по морскому праву нельзя считать легитимным
Решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских военных кораблей и моряков, задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, не может считаться легитимным. Об этом напомнил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
Керченский инцидент находится вне юрисдикции Международного трибунала по морскому праву и конвенций, на которые он ссылается, написал сенатор в "Фейсбуке". Дело в том, что при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года Россия и Украина сделали специальные заявления, исключающие рассмотрение данного инцидента в рамках предусмотренных Конвенцией процедур.
На это, по словам Косачева, указал и российский судья в трибунале Роман Колодкин в своем особом мнении. Керченский инцидент — дело только двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур.
То, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, подтвердил новый глава украинского Генштаба Руслан Хомчак, добавил Косачев; возникают вопросы и к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.
Российской стороне, уверен сенатор, следует и дальше отстаивать свою позицию, отметая все попытки Украины "интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России". Новым киевским властям Косачев советует признать ошибочность действий своих предшественников и решать вопросы в рамках применимых в данном случае норм права.
Оглашение решения Международного трибунала по морскому праву о предписании временных мер по иску Украины состоялось 25 мая в немецком Гамбурге. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.
МИД России в связи с оглашенным решением трибунала по морскому праву вновь повторил, что в отношении инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Конвенция ООН по морскому праву 1982 года применяться не может. Это и ранее неоднократно отмечала российская сторона.
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