Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

Разработанную Агентством национальной безопасности США компьютерную программу использовали для массированной хакерской атаки. От этом пишет американская The New York Times со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. По информации издания, преступники парализовали работу нескольких тысяч служебных компьютеров.

За избавление от вируса злоумышленники требовали выкуп в размере 100 тысяч долларов в биткоинах, передает телеканал "Россия 24". В общей сложности от созданной при поддержке АНБ программы пострадали десятки больниц, аэропортов и промышленных предприятий сразу в нескольких штатах США. Разъяснений того, как программа попала в руки хакеров, в Агентстве национальной безопасности пока не дают.

По данным NYT, в Балтиморе боролись с киберпреступниками почти три недели: те заморозили тысячи компьютеров, заблокировали работу серверов электронной почты, нарушили работу систем, обеспечивающих проведение сделок с недвижимостью, выставление счетов за воду, срочных предупреждений служб здравоохранения и многих других.

При этом один из ключевых компонентов зловредной программы, которую использовали для атаки, был создан на средства налогоплательщиков совсем недалеко от Балтимора — в Форт-Мид, где располагается штаб-квартира АНБ. С 2017 года, когда этот компонент под названием EternalBlue попал в руки хакеров, его использовали киберпреступники из Северной Кореи, России и Китая — как утверждает NYT, при поддержке правительств этих государств.

Теперь это кибероружие бумерангом ударило и по самим США — и не только в Балтиморе. По словам экспертов по кибербезопасности, атаки с использованием EternalBlue достигли пика, и киберпреступники "пробуют на зуб" многие города США в разных штатах, мешая работе местных властей и нанося большой финансовый ущерб.