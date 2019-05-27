"Оставьте его себе": мать бросила ребенка в ТЦ и отказалась забирать

Женщина бросила своего сына в торговом центре на севере Москвы.

Вечером 26 мая в полицию обратились сотрудники ТЦ, расположенного на Лобненской улице. Они рассказали, что днем женщина привела своего 6-летнего сына в игровую комнату и оставила его там. Когда спустя 7 часов мать так и не объявилась, сотрудники ей позвонили с просьбой забрать ребенка. Однако женщина ответила, что он ей не нужен, и предложила оставить его. После этого она перестала отвечать на телефонные звонки.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов, мальчика передали врачам. Его мать нашли и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Недавно мать оставила свою двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице. Когда ее задержали, она сказала, что ребенок мешает ей наладить личную жизнь. Позже женщину и ее сожителя отпустили, поскольку в их действиях состава преступления не нашли.