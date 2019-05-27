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27 мая 201911:51

Дзюба о переезде в Англию: многое станет понятно после игр сборной

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба прокомментировал слухи о своем переходе в один из клубов чемпионата Англии в следующем сезоне. По словам питерского форварда, многое будет зависеть от ближайших встреч сборной России в отборочном турнире к Евро-2020.

"Если говорить о слухах, которые отправляют меня в Англию, то тут пока 50 на 50. Многое станет понятно после сборной", – цитирует футболиста Чемпионат.com.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дзюба стал чемпионом России в составе "Зенита". Форвард сине-бело-голубых вызван на отборочные матчи национальной команды против Сан-Марино и Кипра, которые пройдут соответственно 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.

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