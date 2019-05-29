Самолеты аравийской коалиции атаковали позиции йеменских хуситов недалеко от Саны

Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, атаковали позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) неподалеку от столицы Йемена. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление военного альянса.

Как уточняется, боевые самолеты коалиции атаковали позиции хуситов на авиационной базе, которая расположена на севере Саны. Целью атаки были арсеналы боеприпасов и оружия, принадлежащие движению "Ансар Аллах".

Коалиция не сообщила никаких данных о результативности бомбардировки.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и мятежниками-хуситами, напоминает ТАСС. В марте 2015 года с вторжением коалиции под руководством Саудовской Аравии оно перешло в наиболее активную фазу.