Армия Ливии передала Каиру самого опасного египетского террориста

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара передала Египту Хишама Ашмауи – одного из наиболее разыскиваемых в этой стране главарей террористов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ашмауи взяли в плен в городе Дерна на востоке Ливии в октябре 2018 года, напоминает ТАСС. Его передача состоялась во время визита шефа Управления общей разведки АРЕ Аббаса Камеля в соседнюю страну, в процессе которого он также общался с Хафтаром.

Бывший офицер спецназа ВС АРЕ 43-летний Ашмауи (второе имя – Абу Омар аль-Мухаджир) обвиняется в Ливии и на родине в серии крупных диверсий и нападений. Так, его считают одним из организаторов скоординированной атаки, совершенной в октябре 2017 года к юго-западу от Каира, в результате которой погибли 16 египетских силовиков, в том числе 11 офицеров.