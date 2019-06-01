Минюст США: записи разговоров Флинна и Кисляка обнародовать не будут

Минюст США принял решение не предавать гласности записи происходивших в 2016 году бесед бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и занимавшего тогда пост посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Ведомство решило не обнародовать записи, несмотря на майское распоряжение вашингтонского судьи Эммета Салливана.

Причиной названо то, что ведомство не использовало записи этих бесед для установления вины Флинна или рекомендаций для вынесения ему приговора. Также Минюст отказался опубликовать полную версию части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования в отношении России, касающейся Флинна. Этого также предписывалось судьей Салливаном.

Флинна обвинили в даче ложных показаний ФБР о его контактах с Сергеем Кисляком. Он все еще ожидает вынесения приговора, пишет The Washington Post.

Ранее сообщалось, что в соответствии с документами, поданными спецпрокурором Мюллером в суд округа Колумбия, Майклу Флинну не грозит тюремное заключение. Рекомендовано отпустить его из-под стражи.