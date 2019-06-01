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Ситуация на Украине 1 час назад

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1 июня 201911:15

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Kay Nietfeld/dpa/ТАСС

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом. Об этом сообщается на странице украинского портала "Зеркало недели" в Facеbook.

"Окно возможностей для встречи Зеленского с Трампом не закрылось", — пишет издание, приписывая это достижение "усилиям Волкера, Перри, Чалого и Тэйлора".

В комментариях пользователи шутя советуют Зеленскому захватить на встречу шорты и футболку, намекая на не всегда протокольный внешний вид нового президента Украины. И большинство сходятся во мнении, что Трамп и Зеленский найдут общий язык.

Визит может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.

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