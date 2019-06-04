Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Четыре минометных снаряда попали в купол мечети имени Ахатя Брагина в Донецке во время празднования Ураза-байрама, всех верующих эвакуировали до окончания молитвы. Один из очевидцев рассказал о последствиях обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел около семи часов утра 4 июня на проспекте Маршала Жукова, когда в мечети находилось более 20 человек.

"Снаряд попадает под минарет, разлетаются в разные стороны куски — дерево, металл, все это летит. И этот снаряд отлетает в сторону машины председателя общины: пробивает колесо, выбивает стекло. Дети и женщины испугались, все сразу забежали в мечеть. Имам принял решение прекратить молитву", — рассказал один из верующих.

Представитель Народной милиции ДНР сообщил РИА Новости, что огонь велся из миномета, в мечеть попали четыре снаряда. В результате обстрела никто не пострадал.

Ураза-байрам — это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяце рамадан. Предание гласит, что его установил пророк Мухаммед в 624 году.