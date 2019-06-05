"Северный поток-2": строительство газопровода идет по графику

Строительство газопровода "Северный поток-2" идёт строго по графику. Об этом сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2. Проложено уже более 1400 километров труб.

В финских водах в настоящий момент находятся два судна-укладчика. Одновременно продолжается обустройство прибрежной зоны в России и в Германии — там, где газопровод выходит на сушу.

Представители компании подчеркнули: обеспечена доставка всех необходимых материалов, поэтому проект должен завершиться в срок, несмотря на противодействие ему со стороны Вашингтона и ряда европейских стран.

"За эти два года проект повидал массу разговоров по поводу санкций и столкнулся с давлением от разнообразных политических сил, — заявил Йенс Мюллер, официальный представитель компании. — Однако все компании, вовлеченные в проект, все наши поставщики и инвесторы, продолжают работу с нами и ждут окончания проекта в конце 2019 года".

"Северный поток-2" — это вторая магистраль, которую в Балтийском море прокладывают параллельно уже существующей между Россией и Германией. Её мощность увеличится вдвое.

Маршрут пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство пока не выдала только Дания. Но если этого не произойдет, предусмотрен альтернативный маршрут, сообщает телеканал "Россия 24".