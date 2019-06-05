Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки

Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на полях Петербургского международного экономического форума, министерство ведет переговоры с торговыми сетями и производителями.

По его словам, пока никто не сказал "нам это неинтересно, и мы не будем с вами говорить". Министр отметил, что все прекрасно понимают, что лучше поработать над общей проблемой, чем вводить какие-то запретительные меры.

Кобылкин подчеркнул, что полностью вывести пластик из оборота невозможно. "Отменить все в один день — это была бы самая простая реформа. Сказать "давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота" — это невозможно, и надо это понимать. А создавать какой-то теневой рынок — зачем нам это нужно? Мы идем эволюционным путем", — подчеркнул он.

По результатам опроса ВЦИОМ, 85% россиян рассматривают возможность отказа от пластиковых пакетов, при этом 68% используют их для упаковки купленных продуктов.