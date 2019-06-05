Тема:
Арктика – территория открытий 58 минут назад
ПОРА установить правила экологически ответственного ведения бизнеса в Арктике
Лаборатория устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Мурманске осенью планирует представить стандарт экологической безопасности для российской Арктической зоны. Эти намерения были озвучены на состоявшемся 4 июня заседании дискуссионного клуба ПОРА в Москве.
Условия ведения промышленной деятельности в Арктической зоне сильно отличаются от условий в регионе, поскольку особенности работы связаны с уникальной природной спецификой Заполярья. Это и вечная мерзлота, и хрупкая экосистема, и традиционное природопользование со стороны коренных народов. На заседании дискуссионного клуба ПОРА эксперты обсудили правила ведения экологически ответственного бизнеса в Арктике.
По мнению координатора программ ПОРА Александра Стоцкого, зачастую неизвестно, что является гранью ответственности бизнеса по отношению к арктической природе.
"Мы часто слышим критику: такая-то компания неправильно себя ведет, а предприятие другой представляет из себя "горячую экологическую точку". Но что допустимо, а что неприемлемо — никто не знает. Просто нет такой объективной оценки, — отметил Александр Стоцкий. — Мы решили разработать общественный экологический стандарт и предложить всем крупным промышленным компаниям, работу которых мы оцениваем в рамках проекта "Полярный индекс", взять на себя добровольные обязательства по следованию этим положениям".
Необходимо разработать концепцию стандарта и предпринять дальнейшие шаги для ее реализации, считает заместитель председателя по научной работе Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) Владимир Маслобоев. Это включает создание системы индикаторов и формирование органа добровольной сертификации для организаций, работающих на территории российской Арктики.
"Экологический стандарт должен быть привлекательным для промышленников и понятным для широкой публики, ведь это позволит создать простые, прозрачные правила присоединения организаций к стандарту", — пояснил ученый.
По мнению участников дискуссии, крайне важно объединить усилия всех заинтересованных сторон — экспертного сообщества, неправительственных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса. Такой работой займется специально создаваемое подразделение ПОРА — Лаборатория устойчивого развития. Эта лаборатория является совместным проектом ПОРА и КНЦ РАН, ее офис будет располагаться в Апатитах и Мурманске. Научную основу разработки экологического стандарта считает важной руководитель лаборатории, заместитель директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгений Боровичев.
"Эко-стандарт — это сложный, многофакторный документ. С одной стороны, он должен описывать существующую экологическую реальность доступным языком, а с другой стороны — это не должен быть примитивный набор идеологем, организованный в политический комикс. Это должен быть работающий документ, приняв который как руководство к действию, компании будут уверены, что они придерживаются наиболее передовых правил обеспечения экологической безопасности", — рассказал эксперт.
В концепции должны быть грамотно учтены все аспекты ведения бизнеса, выставлены четкие и понятные требования как для российских, так и для иностранных компаний, присутствующих в Арктике, поддержала необходимость принятия документа и отметила председатель комитета московской Торгово-промышленной палаты по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Ольга Штемберг.
Разделить введение экологических требований на два этапа предложил советник постпреда Республики Саха при президенте России Александр Климентьев. На первом этапе на добровольной основе к выполнению стандартов присоединяются крупные компания, активно осуществляющие деятельность в Арктике. Это "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл" и другие. На втором этапе присоединяются все организации Арктической зоны России.
В сфере экологии важно сотрудничество с "Росатомом", поскольку его проекты сильно влияют на экологические аспекты в Арктике, заявил зампрезидента ассоциации "Русрециклинг" Анатолий Горшков.
Правила экологически ответственного ведения бизнеса в Арктике будет интересен рейтинговым агентствам, убежден координатор социальных и просветительских проектов ПОРА Андрей Иванов.
Присутствовавшие на обсуждении представители бизнеса и государства отметили, что они поддерживают необходимость принятия документа об экостандартах работы в Арктике, а также предложили придать документу международный статус.
Ранее по теме
-
"Хранители Арктики". Уникальный онлайн-проект для северных мастеров2 суток назад
-
Эксперты ПОРА призвали усилить поддержку малого и среднего бизнеса в Арктике6 суток назад
-
ПОРА обсудить предпринимательство в Арктике11 суток назад
-
Эксперты "ПОРА" обсудили развитие туризма в арктических заповедниках14 суток назад
-
Ученые рассказали, почему боганидский голец — еда будущего19 суток назад
-
"ПОРА" предлагает создать базу языков коренных народов Севера1 месяц назад
Сейчас
ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи
Картина дня
-
Кто нанес смертельное ранение спецназовцу
- Впервые в России. Панды прилетели в Московский зоопарк
- В Шереметьеве появилось изваяние Пушкина
- Астраханский губернатор ушел в отставку
- За отказ от пластиковых пакетов сделают скидки
Самое читаемое
-
"Крот" вместо воды: Алибасов сжег пищевод жидкостью для прочистки труб
- Найдены тела еще двух туристов, пропавших в горах осенью
- На Украине полицейские застрелили мальчика
- Сам отступит: больного раком ребенка лечили грибами и розмарином
- Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Телеканал "Россия"
-
"Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- Cмертельные сети: как вербуют пенсионеров
- "Ангелина": большая премьера на канале "Россия"
- Объявлен в розыск! Миллионер сбежал от русской жены, чтобы не платить алименты
Вести.Экономика
-
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики
- Топ-10 самых бюджетных городов мира для отдыха на выходных
- Си Цзиньпин назвал Владимира Путина "самым близким и надежным другом" среди глав государств мира
- Конфликт США и Китая распространился на туризм и образование
- Путин потребовал ликвидировать явление "обманутых дольщиков" в России
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
"Убийца" Hyundai Creta от Kia: первые фото "без грима"
- Lada Granta FL стала домом на колесах, где есть все необходимое
- Обновленная Mazda CX-5 для России: комплектации и цены
- Объявлены российские цены на Infiniti QX60 с новым мотором
- Новый Audi Q3 в России лишат полного привода и не только
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Говорят ученые: с возрастом мы все становимся оптимистами
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Путин потребовал решить проблему обманутых дольщиков
- Зеленскому устроили смотрины в Брюсселе
- Почему британцы выгоняют Трампа
Вести-Москва
-
Аэропорт Шереметьево официально получил имя Пушкина
- Знаменитый парк "Дубки" уничтожают варварскими методами благоустройства
- Работы лучших фотохудожников мира выставлены в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Мужчина страдал от девятидневной эрекции после падения с мопеда
- В России разрабатывают не имеющий аналогов электромобиль
- Обнаружена разновидность стволовых клеток, восстанавливающих сердце после инфаркта
- Недолюбили? Холодное отношение родителей к детям повышает риск ранней смерти и проблем со здоровьем
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео