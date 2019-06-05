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5 июня 201914:20

ПОРА установить правила экологически ответственного ведения бизнеса в Арктике

Лаборатория устойчивого развития Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) в Мурманске осенью планирует представить стандарт экологической безопасности для российской Арктической зоны. Эти намерения были озвучены на состоявшемся 4 июня заседании дискуссионного клуба ПОРА в Москве.

Условия ведения промышленной деятельности в Арктической зоне сильно отличаются от условий в регионе, поскольку особенности работы связаны с уникальной природной спецификой Заполярья. Это и вечная мерзлота, и хрупкая экосистема, и традиционное природопользование со стороны коренных народов. На заседании дискуссионного клуба ПОРА эксперты обсудили правила ведения экологически ответственного бизнеса в Арктике.

По мнению координатора программ ПОРА Александра Стоцкого, зачастую неизвестно, что является гранью ответственности бизнеса по отношению к арктической природе.

"Мы часто слышим критику: такая-то компания неправильно себя ведет, а предприятие другой представляет из себя "горячую экологическую точку". Но что допустимо, а что неприемлемо — никто не знает. Просто нет такой объективной оценки, — отметил Александр Стоцкий. — Мы решили разработать общественный экологический стандарт и предложить всем крупным промышленным компаниям, работу которых мы оцениваем в рамках проекта "Полярный индекс", взять на себя добровольные обязательства по следованию этим положениям".

Необходимо разработать концепцию стандарта и предпринять дальнейшие шаги для ее реализации, считает заместитель председателя по научной работе Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) Владимир Маслобоев. Это включает создание системы индикаторов и формирование органа добровольной сертификации для организаций, работающих на территории российской Арктики.

"Экологический стандарт должен быть привлекательным для промышленников и понятным для широкой публики, ведь это позволит создать простые, прозрачные правила присоединения организаций к стандарту", — пояснил ученый.

По мнению участников дискуссии, крайне важно объединить усилия всех заинтересованных сторон — экспертного сообщества, неправительственных организаций, органов законодательной и исполнительной власти, бизнеса. Такой работой займется специально создаваемое подразделение ПОРА — Лаборатория устойчивого развития. Эта лаборатория является совместным проектом ПОРА и КНЦ РАН, ее офис будет располагаться в Апатитах и Мурманске. Научную основу разработки экологического стандарта считает важной руководитель лаборатории, заместитель директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгений Боровичев.

"Эко-стандарт — это сложный, многофакторный документ. С одной стороны, он должен описывать существующую экологическую реальность доступным языком, а с другой стороны — это не должен быть примитивный набор идеологем, организованный в политический комикс. Это должен быть работающий документ, приняв который как руководство к действию, компании будут уверены, что они придерживаются наиболее передовых правил обеспечения экологической безопасности", — рассказал эксперт.

В концепции должны быть грамотно учтены все аспекты ведения бизнеса, выставлены четкие и понятные требования как для российских, так и для иностранных компаний, присутствующих в Арктике, поддержала необходимость принятия документа и отметила председатель комитета московской Торгово-промышленной палаты по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Ольга Штемберг.

Разделить введение экологических требований на два этапа предложил советник постпреда Республики Саха при президенте России Александр Климентьев. На первом этапе на добровольной основе к выполнению стандартов присоединяются крупные компания, активно осуществляющие деятельность в Арктике. Это "Роснефть", "Новатэк", "Лукойл" и другие. На втором этапе присоединяются все организации Арктической зоны России.

В сфере экологии важно сотрудничество с "Росатомом", поскольку его проекты сильно влияют на экологические аспекты в Арктике, заявил зампрезидента ассоциации "Русрециклинг" Анатолий Горшков.

Правила экологически ответственного ведения бизнеса в Арктике будет интересен рейтинговым агентствам, убежден координатор социальных и просветительских проектов ПОРА Андрей Иванов.

Присутствовавшие на обсуждении представители бизнеса и государства отметили, что они поддерживают необходимость принятия документа об экостандартах работы в Арктике, а также предложили придать документу международный статус.

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