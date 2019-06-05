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Катастрофа в Шереметьеве 40 минут назад
МАК реконструировал последний полет сгоревшего "Суперджета"
Межгосударственный авиационный комитет представил полную реконструкцию полета потерпевшего крушение в Шереметьеве самолета авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100.
Ранее сообщалось, что совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. Замглавы Минпромторга Олег Бочаров предложил обойти данный вопрос и дождаться первого отчета МАКа по расследованию катастрофы, случившейся 5 мая в Шереметьеве.
Работа технической комиссии проводилась в полном соответствии с международными и российскими правилами и процедурами. Составлены схемы кроков (авиационного происшествия), проведен полевой этап на месте происшествия, изучены фрагменты воздушного судна, расшифрованы и проанализированы данные бортовых и наземных средств объективного контроля. Все это проводилось на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.
Данные средства позволили воплотить полную реконструкцию полета, в том числе с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой, а также с диспетчерскими службами Шереметьева.
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