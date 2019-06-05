Предполагаемые убийцы бизнесмена Калмановича задержаны в столице

В Москве задержаны предполагаемые убийцы крупного предпринимателя Шабтая Калмановича, сообщает телеканал "Россия 24".

Напомним, Калмановича убили в ноябре 2009 года. Неизвестные расстреляли его автомобиль в Новодевичьем проезде. В бизнесмена попали 15 пуль, он скончался на месте.

"Заказать" Калмановича могли по разным причинам. Так, существует версия, что покушение на бизнесмена – это месть за убийство Вячеслава Иванькова, более известного под прозвищем "Япончик". По другим данным, Калманович мог стать жертвой борьбы за контроль над Дорогомиловским рынком.

Кроме того, журналисты уточняют, что один из задержанных подозревается в нападении на сатирика Михаила Жванецкого. Артиста ограбили в 2002 году.