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Ситуация на Украине 27 минут назад

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7 июня 201910:54

Путин не планирует встречу с Зеленским

Zuma/ТАСС

В планах Путина пока контактов с новым украинским президентом Владимиром Зеленским нет, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам. Пока из Киева звучат разные заявления, но никакой конкретики нет, подчеркнул он. Песков предложил посмотреть на то, как Киев намерен выполнять минские договоренности, в также продвигаться в направлении нормализации двусторонних российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что говорить сейчас о расширении нормандского формата, участниками диалога в таком режиме сейчас являются Россия, Украина, Франция и Германия, пока вряд ли возможно из-за его низкой активности. Сам по себе формат весьма нерезультативный, отметил Дмитрий Песков.

Но все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, добавил Песков, подчеркнув, что в Кремле пока не знают о планах Киева.

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