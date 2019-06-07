На Ивана Голунова из "Медузы" завели дело

В Главном управлении МВД России по Москве заверили, что утверждения об избиении при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова в центре столицы не соответствуют действительности.

По информации пресс-службы столичной полиции, в настоящее время с Голуновым и его адвокатом ведутся следственные действия.

В связи с произошедшим заведено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В "Медузе" подтвердили факт задержания Голунова, подчеркнув, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что держит ситуацию под контролем, передает РИА Новости.