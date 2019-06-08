В России готовится к регистрации отечественный антираковый препарат

Отечественный медицинский препарат, стимулирующий уничтожение раковых клеток, готовится к регистрации в России. Об этом сообщила на форуме в Петербурге глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, на разных стадиях клинических исследований находится несколько онкологических препаратов, однако самым эффективным оказался препарат anti-PD1, сообщает ТАСС.

"Он работает при уже метастазирующих раках, таких как меланома, немелкоклеточный рак легких и рак почки, и при других локализациях", — рассказала она на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

В феврале этого года сообщалось о тестировании новой методики лечения онкологии специалистами Приволжского медуниверситета. На опухоль воздействуют специальным препаратом, который не просто убивает злокачественные клетки, но и заставляет их работать на благо иммунной системы.

В организме существует система противостояния внешним угрозам (бактерии, вирусы). Но бывают и угрозы внутренние: поломки ДНК могут приводить к заболеваниям, с которыми защита не всегда умеет справляться хорошо. Можно ли усилить ее потенциал? Профессор Николай Владимирович Жуков, член правления Российского общества клинической онкологии, рассказал об основных принципах иммунотерапии рака.