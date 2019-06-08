Ивана Голунова из "Медузы" обвинили в попытке сбыта наркотиков

В субботу корреспонденту издания "Медуза" Ивану Голунову предъявили обвинение в "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Об этом сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова.

Следствие считает, что найденные в квартире и при личном досмотре мефедрон и кокаин, Голунов планировал распространять. Уголовное дело расследуется в отношении группы наркоторговцев.

Сам Голунов вины не признает и заявляет, что наркотики и весы ему подбросили, пишет РИА Новости.

Громкое дело взяли на контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, Совет по правам человека, столичное ГУ МВД.

Журналист был задержан в центре Москвы 6 июня этого года.