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8 июня 201918:17

Сборная Хорватии обыграла команду Уэльса в матче отбора к Евро-2020

EPA

В матче третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Хорватии на поле стадиона "Градски" в городе Осиек обыграла команду Уэльса со счетом 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл валлийский защитник Джейми Лоуренс, переправивший мяч в свои ворота. На 48-й минуте хорват Иван Перишич удвоил преимущество своей команды. Точку в игре поставил полузащитник гостей Дэвид Брукс, отличившийся на 77-й минуте.

Хорватия с шестью очками лидирует в группе Е, а Уэльс расположился на третьей строчке, имея в активе три очка. В следующем матче турнира хорваты 6 сентября на выезде сыграют со словаками, а валлийцы 11 июня в Будапеште встретятся с венграми.

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