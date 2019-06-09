Дело Голунова: эксклюзив "Вести. Дежурная часть"

Одно из самых резонансных задержаний недели: журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Накануне вечером Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Избрание меры пресечения растянулось на целый день. Еще находясь в УВД, журналист пожаловался на плохое самочувствие. На машине скорой помощи его доставили в больницу, там Иван Голунов прошел полное обследование. Медики не нашли оснований для его дальнейшей госпитализации, после чего репортера все-таки доставили в суд. Сейчас уголовное дело Ивана Голунова передано из УВД по Западному округу в Главное Следственное управление ГУ МВД России по Москве для полного и объективного расследования.

Задержание Ивана Голунова — самая обсуждаемая тема последних дней. Только съемочной группе программы "Вести. Дежурная часть" удалось побывать в Управлении внутренних дел Западного округа Москвы, где находился журналист до избрания меры пресечения, и записать интервью с Иваном Голуновым.

Неустановленный препарат, обмотанный липкой лентой, и несколько пакетиков с порошком. Это вещдоки, которые предстоит исследовать экспертам. Для начала — определение массы. Образцы перекладывают в чистые упаковки, которые предварительно взвешивают. Не должно быть ни миллиграмма лишнего. Только программе "Вести. Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу.

В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ. По словам сотрудников полиции, пакеты были обнаружены в рюкзаке подозреваемого. В них находится порошок зеленого цвета. Один из пакетов — с логотипом обнаженной девушки. Другие пакеты, по словам сотрудников правоохранительных органов, были обнаружены в квартире гражданина. Также виден логотип обнаженной дамы, есть пакет с логотипом мишки. Но помимо зеленого порошка есть и порошок белого цвета.

Дальше пробы — отбор части вещества, которое смешивается с инертным растворителем, и анализ в газовом хроматографе. Ювелирная работа, ошибки недопустимы. Обращаемся к экспертам:

- Исследование завершено. Мы уже можем говорить, какое вещество находилось в пакетиках, обнаруженных в рюкзаке подозреваемого?

- В данных объектах было обнаружено, что вещество содержит в своем составе производное Н-метилэфедрона.

- То, что находилось в пакетах, которые обнаружили в квартире подозреваемого, тоже уже можно назвать?

- Да, в трех пакетах был обнаружен кокаин, а в одном — производное Н-метилэфедрона. Данные соединения являются наркотическими средствами.

Согласно материалам уголовного дела запрещенные вещества были изъяты у Ивана Голунова — одного из авторов интернет-издания "Медуза", головной офис которого находится в Риге. Журналиста задержали днем 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Спецоперацией руководил начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы. Этот отдел считается секретным, поэтому оперуполномоченный согласился пообщаться, не показывая своего лица. По его словам, Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта этого года.

"Известно было только имя Иван и номер мобильного телефона. По информации, данное лицо осуществляло сбыт синтетических наркотиков на территории как ЗАО, так и в целом в Москве. В основном, в ночных клубах. Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает иностранные государства, вылетает в Ригу, страны ближнего зарубежья. В связи с чем возникло подозрение, что нракотические средства для сбыта он может перемещать из этих иностранных государств", — сообщил полицейский.

"Вести. Дежурная часть" запросили у МВД съемки с камер видеонаблюдения, на которых может быть зафиксирован момент задержания Ивана Голунова. Но таких материалов у полицейских не оказалось. Как утверждают оперативники из УВД Западного округа Москвы, в последний раз Иван Голунов вернулся из Латвии 25 мая. Приземлился в аэропорту Шереметьево.

Если верить полицейским, в тот же день журналиста зафиксировала подъездная камера наблюдения. Видно, как Голунов выходит из такси. За спиной рюкзак, с которым через 12 дней его и задержали.

На снимке — вещества, которые изъяли уже во время обыска в квартире задержанного: тот самый сверток в липкой ленте, пакетики с порошком и электронные весы. Это единственная фотография, сделанная в квартире подозреваемого. Снимок был опубликован вместе с рядом других, не имеющих отношения к делу Голунова. Ошибку в публикации кадров с оперативных мероприятий допустила пресс-служба главного управления МВД России по Москве, и уже назначена служебная проверка. Вот, как эту путаницу прокомментировал все тот же оперативный сотрудник западного УВД:

- Там лишь одна фотография, на которой изображен паспорт, электронные весы, пакетики с веществом и сверток из изоленты. Это из квартиры Ивана. А остальные фотографии — с места проведения обыска в Московской области. Тоже нами была выявлена лаборатория по производству синтетических наркотиков в этот же день. И произошла небольшая путаница, эти фото выложили в статье про Ивана.

- То есть эти два следственно-оперативных мероприятия между собой не связаны?

- Они между собой не связаны, пока доказательств этому нет.

Все в том же здании окружного управления внутренних дел, где и проводились следственные действия с подозреваемым из интернет-издания "Медуза", сотрудникам ВГТРК удалось встретиться и пообщаться с Иваном. Он находился под конвоем, в наручниках, на обуви отсутствовали шнурки. С собой у него была бутылка с каким-то напитком. Журналиста защищают три адвоката. Иван, увидев нашу съемочную группу, согласился на интервью. И вот наш разговор.

- Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями.

- Вы понимаете, что за эти слова придется же отвечать?

- Я готов ответить. Я никогда не употреблял и не хранил наркотики, если ими не считаются таблетки, которые мне выписывал доктор год назад по рецепту. Как мне говорили, это легкие психотропные вещества.

Полицейские следователи уверены в обратном. Вот заключение медиков: согласно ему в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно, эксперты установят позже.

"Предъявляется обвинение всегда только по совокупности доказательств, при наличии наркотиков в данном случае, наличии показаний свидетелей. Ну, и в нашем случае имеется достаточное количество доказательств помимо наркотиков для предъявления обвинения. И в дальнейшем мы будем собирать еще доказательства, чтобы ни у кого не возникало сомнений в виновности данного лица", — заявил Игорь Лопатин, следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

В УВД по Западному округу Москвы заявили, что процессуальные права журналиста не нарушались. Со слов следователей, Ивану была предоставлена возможность сообщить о своем задержании родственникам и адвокатам. Что же касается профессии Голунова, о роде его занятий, уверят полицейские, они узнали не сразу.

"Свое место работы он не называл, как и место жительства. Пытался утаить данные. Сразу не сообщил, что является журналистом. Мы об этом узнали уже ночью, когда он задумался и сообщил, что он сотрудник крупной компании, в частности, "Медуза" упоминалась. И что у нас могут быть определенные проблемы, что за ним стоят большие люди", — рассказал начальник оперативного подразделения отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

В ходе нашей беседы с Иваном Голуновым выяснилось, что он не является штатным корреспондентом интернет-издания "Медуза".

- Я выполняю работу, мне за это платят деньги, — сообщил Иван.

- То есть вы работаете по договору с "Медузой"?

- Да.

- То есть это не является вашей основной работой, документы не находятся в офисе "Медузы"?

- Моя трудовая книжка находится у меня.

- То есть вы вольный журналист?

- Там, где я захочу, там я и работаю.

До задержания Иван Голунов занимался журналистскими расследованиями. Писал о ритуальном бизнесе, были у него и жесткие политические материалы. В своей последней статье Голунов описывал схемы отъема жилья у москвичей. Этой же темой не первый год занимался и наш коллега — журналист Эдуард Петров.

"У вас недавно выходил фильм о кредитах под залог недвижимости, у меня выходила заметка о двух эпизодах из вашего расследования, чуть более детальная. Вы описываете человеческие истории, я описывал кто их организовывал", — сказал Иван Голунов.

Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Со слов все тех же оперативников и следователя, общий вес изъятых веществ составил около 11 граммов. Это крупный размер и серьезный срок — более 10 лет лишения свободы. У журналиста взяты срезы ногтевых пластин и смывы с ладоней — для проверки наличия на руках запрещенных веществ. Вся эта процедура проходила под контролем общественников и под запись видеокамеры. Журналист Иван Голунов по-прежнему не признает своей вины и считает, что от следствия ему скрывать нечего.

- Мы с вами разговаривали абсолютно по-журналистски, на добровольной основе?

- Да.

- Я на вас не оказывал давление?

- Нет

- Не угрожал?

- Не угрожали.

- Вы сами решили ответить нам на наши вопросы по-журналистски?

- Да.

На столе у следователя — опечатанные конверты. В них — пакетики с изъятыми веществами, срезы ногтевых пластин и смывы с ладоней Голунова, его мобильный телефон и многочисленные флешки. Ряд экспертиз уже завершены. Несколько других — еще в процессе. Вместе с вещдоками анализы приобщат к материалам уголовного дела. Расследование продолжается.