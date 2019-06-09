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9 июня 201920:53 Дмитрий Киселёв

Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали

Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали

Между Америкой и Китаем буквально сыплются искры. Причем задираются все время Соединенные Штаты. Такое впечатление, что Вашингтон использует любой повод для того, чтобы хоть как-то ущипнуть Пекин. Так, 4 июня исполнилось 30 лет со дня трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Тогда власти жестко разогнали студенческий бунт. Сейчас для Китая в этом деле поставлена точка. Считается, что если бы протест не был подавлен в зародыше, то в стране наступил бы хаос, который, в свою очередь, не позволил бы современному Китаю достигнуть нынешних результатов. В Америке, похоже, ровно об этом и сожалеют.

По крайней мере, госсекретарь США Майк Помпео выступил со специальным заявлением по годовщине Тяньаньмэнь. Вышло грубо и недипломатично. "События тридцатилетней давности, как и раньше, бередят наше сознание, как и сознание всех тех людей, кто любит свободу. Соединенные Штаты надеялись, что с вхождением Китая в международную систему там появится более открытое и толерантное общество. Эти надежды на демократию не сбылись. Однопартийное китайское государство нетерпимо к инакомыслию и нарушает права человека всякий раз, когда это служит его интересам. Мы призываем Китай освободить всех тех, кто находится в заключении за стремление пользоваться своими правами и свободами", — сказал Помпео.

Про права и свободы говорит госсекретарь США — страны, которая ради своих интересов любые права и свободы любого народа в мире переступит — с готовностью пролить чужую кровь, если противник слаб, и ввести санкции, если использовать военную силу, покажется страшно.

Китай ответил беспрецедентно жестко — такого дипломатического языка из Пекина еще не слышали - и на самом низком из возможных дипломатических уровней. Анонимный официальный представитель китайского посольства в США обратился прямо к госсекретарю Помпео: "Автором явно двигали предубеждения и высокомерие. Это заявление, сделанное под предлогом защиты прав человека, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, выпадом в адрес его системы и очернительством его внутренней и внешней политики. Это оскорбление для всего китайского народа и серьезное нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений. Китайская сторона выражает свое резкое недовольство и твердое несогласие по поводу этого документа. Кто бы ни пытался запугивать китайский народ или читать ему наставления, от чьего бы имени такая политика ни велась, она никогда не будет успешной".

О чем говорит эта перепалка? О том, что Америка все та же. И о том, что Китай уже другой. О том, что терпение в Пекине не бесконечно и что Америка будет нарываться и все чаще выглядеть смешной. Еще о том, что переговоры между Америкой и Китаем о новом торговом соглашении не клеятся. Иначе зачем Америке вести себя столь грубо? И о том, что у Китая в этих переговорах — крепкие позиции. Иначе зачем Пекину отвечать столь резко?

Текст: "Вести недели"

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