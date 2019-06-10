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Чернобыльская катастрофа. 30 лет спустя 11 минут назад

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10 июня 201920:02 Антон Подковенко

Игры для взрослых: как делают деньги на нездоровом любопытстве после "Чернобыля"

В списке популярных туристических маршрутов пополнение: продажи туров в Чернобыль после выхода в свет одноименного сериала выросли вдвое. Иностранцы хотят пощекотать нервы чужой трагедией.

Американцы, европейцы, австралийцы. Такие группы формируются человек по десять. Экскурсия за один световой день стоит 70 долларов. В этом году в Чернобыльской зоне ждут до 150 тысяч человек.

"Очень много туристов, там даже КПП не справляются, столько машин стоит. Но нет русских и белорусов уже год где-то", — поясняет сталкер Юрий Томашевский.

Поход в Припять – это такая "игра для взрослых". Приложить, например, дозиметр в старому железу.

"На сегодняшний момент это около 190 микрорентген в час", — показывают туристам интенсивность радиоактивного излучения.

На днях украинские пограничники задержали трех мужчин из города Ровно в походной амуниции, которые пробирались в Чернобыльскую зону тайком, в обход КПП. Экстрим, на которой они решились, вероятно, на волне популярности серила "Чернобыль", обошелся дороговато. Придется теперь штраф платить.

"Эта таинственность манит. Сериал-то в общем неплохой. Но американцы сделали его не очень правдивым, они сделали его очень захватывающим, увлекательным, люди воспринимают сериал как игровое кино, как сказку. И для них это как смотаться по местам, где снимали "Хоббита" или где снимали "Чернобыль", одно и то же. Я бы на месте создателей сериала сделал предупреждение: ребята, очень опасно туда ходить!" – предупреждает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Головная боль сталкеров, так называют проводников в зоне отчуждения, — это туристы в шортах. Это прямое нарушение правил: в Припяти еще нельзя на земле сидеть, есть и пить на улице. Позавтракать, кстати, в отеле можно. Их в Чернобыле три: один для официальных делегаций, другой для работников зоны отчуждения и третий – для туристов. Не пять звезд, конечно, но переночевать сгодится, это по отзывам в сети.

"И отели, и бары есть в городе, площадки обзорные, — перечисляет достопримечательности Припяти Юрий Толмашевский. — И даже столовая №19 прямо у ЧАЭС!"

Виртуальных экскурсий тоже хватает. Причем это не компьютерное моделирование, а ролики в интернете, записанные блогерами-одиночками. Подробные рассказы, где и что, по их мнению, происходило тогда, в апреле 1986 года.

"Вот сюда, ребята, приезжали кареты скорой помощи, а сюда заносили тех, кто пострадал", — рассказывает и показывает на видео киевская блогерша.

Эти сорвиголовы со сталкерами не ходят. Наоборот, бравируют тем, что, мол, залезли туда, где еще никто не был. А то, что видеокамера или одежда после этого начали фонить, так ведь чем экстремальнее, тем больше подписчиков. Хотя одиночкам и тесновато может стать, если туристов в зоне отчуждения будет больше. Сериал-то еще не все посмотрели.

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