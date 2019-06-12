Алексей Навальный задержан в Москве

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова в районе "Центрального рынка" на Рождественском бульваре, передает "Интерфакс".

Перед этим полиция уже задержала пять человек.

Правоохранители предупредили о возможных санкциях одного из организаторов акции – Илью Азара. У метро "Чистые пруды" ему зачитали предостережение Генпрокуратуры РФ о незаконности мероприятия. Азар сообщил, что принял информацию к сведению.

Полиция призывает собравшихся разойтись. Меры безопасности усилены, передает ТАСС.

Акцию спланировали еще до освобождения Голунова и сообщения министра МВД РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам Голунов на акцию не пошел.

Журналиста задержали 6 июня. При нем нашли несколько граммов наркотических веществ и обвинили в сбыте. 11 июня после проведения экспертиз обвинения с него были сняты.