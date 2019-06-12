Климкин анонсировал ответ Украины на возвращение России в ПАСЕ

Киев будет участвовать в деятельности Совета Европы более прагматично, без формальных вежливых жестов, если Россия вернется в ПАСЕ, не выполнив условия Ассамблеи, заявил министр глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, в таком случае Совет Европы себя полностью дискредитирует.

Глава украинского МИД также сравнил это решение с изменением наказания "с лишения свободы на условное осуждение", сообщает "Европейская правда".

Ранее комитет ПАСЕ предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.