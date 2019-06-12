Массированное "минирование" Москвы: бомб не нашли

Ни одно сообщение о минировании объектов в Москве, поступавшие в среду, 12 июня, не подтвердилось, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщения об угрозе взрывов в более чем 25 объектах в Москве, включая Сад "Эрмитаж" и парк "Зарядье", поступали с утра среды. Среди "заминированных" оказались ВДНХ, стадион "ЦСКА Арена", "Парк легенд", торговые центры, станции метро и другие объекты.

Ранее депутат украинской Верховной рады Антон Геращенко заявил, что ложные сообщения о заложенных бомбах на объектах в России нередко оставляют граждане Украины. Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией", — подчеркнул Геращенко, добавив, что интернет дал возможность обезличивать людей, которые таким способом развлекаются.

В прошлом году Россию захлестнула волна телефонного терроризма: из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов были эвакуированы в общей сложности почти два миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. Сообщения и звонки о "минировании" периодически поступают по всей стране.