Додон обвинил демократов в подготовке убийства, а суд - в нарушении закона

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Брюссель срочно принять меры, чтобы прекратить политический кризис в Молдавии. А молдавский лидер Игорь Додон заявил, что Демократическая партия намерена физически устранить его для захвата власти. Также Додон обвинил конституционный суд Молдавии в последовательном нарушении основного закона страны. По словам политика, многие решения инстанции стоит пересмотреть.

На прошлой неделе подконтрольный Демократической партии Конституционный суд Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком объявил, что отстраняет от власти президента Додона, а парламентскую коалицию признает незаконной, напоминает телеканал "Россия 24". На международной арене выступили против такого решения. А сторонники Додона в парламенте призвали граждан страны не верить подстрекателям.