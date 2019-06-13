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Политический кризис в Молдавии 50 минут назад
Додон попросил помощи в неведении порядка у силовиков и госслужащих
Президент Молдавии обратился к госслужащим и сотрудникам силовых ведомств с призывом помочь мирной передачи власти новому правительству и уберечь страну от хаоса. Коалицию из проевропейских и пророссийскимх политиков поддерживают большинство молдавских избирателей и международные партнеры от Москвы до Брюсселя. Чтобы сохранить контроль над страной Демократическая партия олигарха Плохотнюка — по словам Игоря Додона — готова даже на организацию его убийства.
В Кишеневе столбик термометра приближается к отметке +40°, при этом накаляется и политическая атмосфера — сторонники Демократической партии продолжают блокировать здания всех государственных органов. При этом среди них растет число молодых спортивных мужчин.
Тех, кто верит в искренность протеста — в Кишиневе все меньше. По городу расползаются слухи, что митингующие свезены с подконтрольных лидеру демократов Владимиру Плахотнюку предприятий. Называется даже цена протеста — 500 лей в день (около двух тысяч рублей).
Президент Молдовы Игорь Додон в очередной раз обратился к демократам с призывом начать работать в правом поле: "Сделайте шаг, уйдите в оппозицию! У вас есть 30 или 40 депутатов. Приходите в парламент и начинайте работать. Не нужно зубами держаться за должности, портфели, власть. Народ этого больше не допустит!"
И призвал тех, кто поддерживает коалицию, в воскресенье выйти к зданию парламента: "Было принято решение 16 июня в 11.00 призвать наших сторонников на народный марш в поддержку новой власти. Это будет мирный марш".
Несмотря на возможную провокацию, люди, уставшие от политического кризиса, выражают готовность поддержать новое правительство и парламент.
"Я всегда за Додона была. Он порядочный и умный человек. Нам войны как на Украине здесь не надо", — говорит пожилая женщина.
Между тем местонахождение лидера Демократической Партии Владимира Плахотнюка неизвестно еще с минувших выходных. Однако партия, очевидно, все еще надеется на поддержку со стороны от США. Вице-президент Демпартии Андиан Канду сегодня срочно выехал в Вашингтон.
А накануне бывший премьер Павел Филипп распорядился выделить землю в центре Кишинева для американского посольства: "Этот проект о передаче земли под строительство нового американского посольства мы приняли в срочном порядке, учитывая неопределенную политическую ситуацию".
Правда, как будет выполняться этот указ, если Филипп по сути сейчас полномочий не имеет — непонятно. Уже завтра Демократическая партия созывает политический совет. После которого будет объявлено: продолжит ли Плахотнюк сопротивление или пойдет на мирный диалог с новым правительством.
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