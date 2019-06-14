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Политический кризис в Молдавии 25 минут назад
Молдавия: Додон победил Плахотнюка. Но демократы не сдаются
В Кишиневе сторонники Демпартии начали разбирать палатки у госучреждений. А президент Додон поздравил граждан с символической победой над олигархом Плахотнюком. Его сторонники объявили, что готовы к отставке своей версии правительства и переговорам.
Демократическая партия признала, что подконтрольное Плахотнюку правительство Филипа нелегитимно. Блокировку основных госорганов снимают. Палатки срочно разбирают.
Хмурые и неразговорчивые сторонники Демпартии, как по команде, собирают вещи и отправляются по домам. Не скрывая разочарования. Возможно, тем что за протест больше платить не будут.
Сенсационное решение было принято на Национальном совете Демократической партии. Интрига сохранялась целый день. Журналисты заметили машину американского посла, которая въезжала во двор партии. Вскоре после ее отъезда втрое лицо демократов Владимир Чеботарь сделал официальное заявление.
"Демократическая партия отказывается от власти и переходит в оппозицию. Это единственный законный способ провести эту процедуру в той правовой ситуации, в которой мы находимся. Таким образом, премьер-министр и все министры уходят в отставку с сегодняшнего дня", — сообщил Владимир Чеботарь, вице-председатель Демократической партии Молдавии.
Тем не менее, новоизбранное правительство во главе с Майей Санду демократы по-прежнему не признают. И единственным выходом называют досрочные выборы в парламент.
Несмотря на эти нюансы президент Игорь Додон поздравил народ с победой.
"Сегодня правительство, которое ушло отставку, признало свое поражение. Фактически Демпартия и Владимир Плахотнюк признали фиаско. Это важное символическое решение", — подчеркнул он.
Насколько это победа окончательна — пока не ясно. Демократическая партия запросила разрешение на проведение массового митинга в тот же день и время, на которое запланировано шествие сторонников нового правительства — в воскресенье в 11 утра.
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