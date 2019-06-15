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Политический кризис в Молдавии 5 минут назад

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15 июня 201918:57

Россия удовлетворена разрешением кризиса в Молдавии

Россия удовлетворена разрешением кризиса в Молдавии

Россия удовлетворена мирным разрешением политического кризиса в Молдавии, сообщили в МИД РФ. Перед новым правительством теперь стоит важная задача социально-экономического развития страны. А от Кишинева Москва ждет шагов по расширению российско-молдавского сотрудничества, передает ТАСС.

Одновременно с этим премьер Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда, решения которого от 7-9 июня спровоцировали политический кризис в стране. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Конституционный суд Молдавии отменил свои решения, касающиеся роспуска парламента, досрочных выборов, формирования правительства Майи Санду. Судьи также отстранили Игоря Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера Павел Филип подписал указ о роспуске парламента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.

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