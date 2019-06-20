У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Он рассказал, что 20 июня случился конфликт с некоей Марият Мухиной, которая выдавала себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. По словам Горжанкина она заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире.

После этого Алибасов вызвал полицию, но, когда стражи порядки приехали по вызову, рассказал, что его никто не удерживает и попросил "не тревожить жителей подъезда".

После этого, по словам пиар-директора, у Алибасова экстренно взяли анализы на психотропные вещества, результаты которых будут вскоре обнародованы.

В свою очередь, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что у них не работает врач с именем Марият Мухина.

4 июня 2019 года Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в связи с тяжёлым отравлением, предположительно, жидкостью для прочистки труб. Врачи констатировали у него, по словам Горжанкина, ожог желудка четвёртой степени.

Впоследствии продюсер был выписан из больницы.