Киев не откажется от обстрелов Донбасса

Киев не планирует отказываться от обстрелов Донбасса. "На огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Так он прокомментировал предложение представителя Киева в Контактной группе Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов, сообщает ТАСС.

Полторак заявил, что ВСУ "ни клочка земли точно не отдадут", а в случае угрозы жизни украинским военным будут отвечать на огонь.

Кучма предложил ряд новых инициатив по урегулированию ситуации в Донбассе. Среди них – предусмотреть в договоренностях о режиме тишины запрет ВСУ открывать ответный огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Это предложение вызвало резкий протест украинских радикалов – они потребовали отстранить Кучму от минского процесса.

Между тем, в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили, что за минувшую неделю украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. По территории ЛНР было выпущено более 180 боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал постановление об увольнении Полторака с поста министра обороны, но это предложение в Верховной раде не набрало необходимых голосов. Сообщалось, что Зеленский планирует повторно предложить раде уволить главу Минобороны.