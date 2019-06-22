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Ситуация в Донбассе 11 минут назад

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22 июня 201920:58

Украинские военные ранили девочку

EPA

Украинские силовики в субботу, 22 июня, обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР. В микрорайоне Бессарабка города Горловка ранение получила 13-летняя девочка, сообщил мэр города Иван Приходько.

На место инцидента выехали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстоятельства случившегося выясняются.

По словам представителя ДНР в СЦКК Руслана Якубова, за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в ДНР 16 раз, пишет ТАСС.

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