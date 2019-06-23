Климкин анонсировал "новую волну давления на Россию"

После 25 июня Киев начнет новую волну давления на Россию, если в Международный трибунал ООН по морскому праву не будет представлен отчет об освобождении украинских моряков, пообещал глава МИД Украины Павел Климкин.

Привести конкретные примеры Климкин отказался, но упомянул, что давление может быть краткосрочным и среднесрочным.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России до 25 июня освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. Россия отказалась участвовать в слушаниях, потому что считает, что рассмотрение иска Украины вне юрисдикции трибунала, передает РИА Новости.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.