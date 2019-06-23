Акция в Москве подошла к концу

На проспекте Сахарова в Москве закончился согласованный митинг "Общество требует справедливости". Цель мероприятия — протест против политических репрессий, заявленный на фоне уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Участники митинга требовали отмену статьи 228 и 282 УК РФ ("хранение и сбыт наркотиков", "возбуждение ненависти или вражды"), реформу правоохранительной и судебной системы в Российской Федерации, гражданский контроль над деятельностью спецслужб, а также амнистию всех осужденных по статьям 228 и 282 УК РФ, сообщает "Интерфакс".

к 19.00 по Москве акция завершена, в ней приняли участие около 1,8 тысячи человек.

Корреспондент базирующегося в Латвии интернет-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В заявлении пресс-службы говорилось, что у Голунова во время задержания изъяты наркотики, при обыске в его квартире изъяты несколько пакетов с наркотическими веществами. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под ареста. В настоящее время правоохранительные органы проверяют действия сотрудников полиции, задерживавших журналиста.

Неделю назад, 16 июня, на Проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех". Участие в мероприятии приняли от полутора до двух тысяч человек.