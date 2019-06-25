Россиянин, бежавший с детьми от шведского правосудия, остается на свободе
Польская прокуратура, вопреки запросу Швеции, приняла решение оставить на свободе россиянина Дениса Лисова.
Во вторник, 25 июня, Лисов прибыл на допрос в окружную прокуратуру. О ее решении оставить на свободе гражданина России рассказал адвокат мужчины Бартош Левандовский, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Денис Лисов с тремя дочками в возрасте от четырех до двенадцати лет были задержаны в варшавском аэропорту. Тогда они пытались улететь в Москву.
До этого семья проживала в Швеции. Мать девочек тяжело заболела и оказалась в больнице, а власти забрали детей, поскольку посчитали, что Лисов не в силах справиться с уходом за ними. Девочки были переданы в приемную мусульманскую семью, выходцам из Ливана.
Россиянин запросил в Польше статус беженца. Польский суд решил, что до рассмотрения этого вопроса дети могут находиться под опекой отца в Варшаве. В свою очередь Лисов пообещал, что найдет работу, а девочек отдаст в школу и детский сад.
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск, тем самым требуя его выдачи на территорию королевства. Польская прокуратура во вторник, 25 июня, приняла решение оставить россиянина на свободе.
Денису Лисову поступило несколько предложений работы, также ему предоставлено жилье в Варшаве. Его старшей дочери предлагается обучение в школе при посольстве России в Польше.
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