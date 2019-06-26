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Космодром Восточный 1 час назад

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26 июня 201903:55

Бывший директор компании, строившей космодром Восточный, осужден условно

Юрий Смитюк/ТАСС

Пять лет лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей. Такой приговор вынесен Виктору Гребневу, бывшему директору компании-подрядчика, строившего космодром Восточный.

С 2012 до 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для своей "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК) договоры, похитив тем самым более 288 миллионов рублей. Он преднамеренно банкротил свое собственное предприятие, которое возглавлял с 2006 года (ушел из него в 2014 году, продав свою долю). Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей, передает РИА Новости.

По словам адвоката Гребнева, суд учел государственные и ведомственные награды подсудимого, его возраст и состояние здоровья.

ТМК — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, построившая во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог и работавшая на возведении объектов на космодроме "Восточный". В 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома в Амурской области по видеомосту в ходе "Прямой линии" обратились за помощью к Владимиру Путину.

Другой бывший гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке "Восточного" 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года. А председатель совета директоров Сергей Юдин, который помогал Нестеренко, получил три года лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

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