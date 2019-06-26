Племянница Скрипаля считает, что он мог за деньги инсценировать свое отравление

Спецслужбы Великобритании могли заключить сделку со Скрипалем и его дочерью Юлией, в результате чего те добровольно и за вознаграждение приняли участие в инсценировке собственного отравления. Так считает Виктория Скрипаль — племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Как он заявила газете "Известия", Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и, предположила она, ее родные могли получить за это какие-то дивиденды.

В статье отмечается, что Виктория обеспокоена отсутствием информации о местонахождении своих родственников, которых, по ее мнению, содержат в разных местах и постоянно контролируют.

Бывший полковник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Скрипаль в 2006 году был признан виновным в государственной измене в пользу Британии. Впоследствии его помиловали, а после обмена разведчиками британцы ему предоставили гражданство своей страны.

В марте 2018 года в Солсбери Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим газом. Ответственность за покушение британские власти возложили на Россию, однако доказательств так и не предъявили до сих пор. В Москве обвинения отвергают. В результате международного скандала более 30 стран и организаций под британским нажимом выслало российских дипломатов; Россия ответила зеркально.

В июне этого года Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях вторую главу своей книги "Беседы с черным котом". В ней повествуется о событиях следующего дня после инцидента в Солсбери. Виктория рассказала, как общалась со СМИ и дипломатами, а также почему была вынуждена уволиться с работы.