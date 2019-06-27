Салах помог сборной Египта выйти в плей-офф Кубка Африки

На Кубке африканских наций, который проходит в Египте, хозяева турнира провели второй матч группового этапа против команды ДР Конго. Египетские футболисты добились победы со счетом 2:0 и досрочно вышли в плей-офф соревнований.

В составе победителей мячи забили Ахмед Эль-Мохамади и Мохамед Салах. Оба гола были забиты в первом тайме. Для Салаха этот мяч стал первым на турнире.

В заключительном туре сборная Египта сыграет с Угандой, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве. Египтяне с шестью очками возглавляют группу А.