В Сочи задержали лже-Цапка

В Сочи полицейские задержали мужчину, которого жители города приняли за умершего в СИЗО главаря кущевской банды Сергея Цапка. На улицах города он был замечен в начале июня. Люди обратились в прокуратуру с просьбой проверить, не инсценировал ли преступник свою смерть в 2014 году.

Накануне ночь сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Сочи мужчину, который странно вел себя на улице. При проверке оказалось, что это жители Бишкека, который является фигурантом пяти уголовных дел о кражах.

"Вскоре он будет передан инициатору розыска — в отдел МВД России по Выселковскому району", — сообщили ТАСС в УМВД по городу Сочи.

На счету банды Цапков, которая орудовала в станице Кущевская с 1998 по 2010 годы, 19 убийств. Причем 12 человек — семья местного фермера и его гости — были убиты в один день. В ноябре 2013 года суд приговорил лидера ОПГ Сергея Цапка к пожизненному заключению. 7 июля 2014 года он скончался в СИЗО, не успев отправиться в колонию.