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27 июня 201917:20

Зеленский попросил Путина освободить моряков и пожаловался на Климкина

EPA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу России Владимира Путина вернуть украинских моряков, которые удерживаются на российской территории. Также украинский лидер сообщил о том, что Министерство иностранных дел Украины не согласовывало с ним ноту в адрес России по украинским морякам.

В четверг, 27 июня, во время брифинга Владимир Зеленский выступил с обращением к Путину. "Хочу обратиться к президенту Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", — отметил Зеленский про возвращение украинских моряков.

Украинский президент отметил, что узнает про международные шаги страны из интернета, сообщает ТАСС. В частности, он упомянул ноту, которую получили от России о возвращении украинских моряков и ответной ноте, которую отправило МИД Украины. "Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — отметил в своем выступлении Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что "это вопрос безопасности страны, вопрос наших граждан". По его словам, такие действия могут поставить под угрозу возвращение украинских моряков. Владимир Зеленский отметил, что не понимает, почему Климкин, не посоветовавшись с ним, делает заявление от имени Украины как страны, когда это компетенция президента.

Украинский лидер рассказал, что несет личную ответственность за внешнюю политику страны и попросил, чтобы МИД публично объяснило свои действия. Зеленский с ироничной ноткой отметил, что ответ он узнает, может быть, из "Украинской правды". По словам президента Украины, он понимает, что такое решение международного трибунала и что такое международное право. "У нас все есть. Право есть, решение есть, а моряков нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть парней домой", — отметил Зеленский.

В среду глава МИД Украины Павел Климкин сделал заявление о том, что Киев отвергает предложение МИД РФ по украинским морякам, содержащееся в полученной ноте российского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе брифинга Владимир Зеленский выразил недоумение насчет посреднической роли главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в вопросах отношений с Россией. По словам президента, Украине не нужны посредники в освобождении пленных в Донбассе.

Зеленский отметил, что ни разу в своей жизни не общался с "господином Медведчуком" и не понимает, почему тот поднял вопрос освобождения пленных именно перед выборами.

Ранее Виктор Медведчук договорился с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечников о передаче Киеву четырех украинских пленных.

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