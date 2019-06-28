Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

Более двух десятков поездов различных задерживаются у станции Сходня под Москвой. Причина — неисправная система сигнализации. Движением составов управляют по телефонной связи, проводятся ремонтные работы.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что сбой в движении поездов в районе Сходни под Москвой мог произойти из-за кражи оборудования. Угрозы безопасности движения поездов нет, железнодорожники стараются восстановить график движения 11 пригородных поездов и 12 поездов дальнего следования.

Поезда следуют с задержкой до получаса, а шесть пригородных поездов на участке Москва — Крюково вообще были отменены. На участке Клин — Подсолнечная вместо электричек запущено движение дополнительных автобусов.