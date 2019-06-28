Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой осложнили воры

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой все еще не восстановлено. Из графика выбились полсотни поездов. Виной всему — воры, которые срезали ночью кабель в районе станции Сходня рядом с Москвой.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", в настоящий момент аварийные работа на этом участке продолжаются. Поезда дальнего следования, а из 43, задерживаются до трех часов. "Сапсаны" опаздывают в среднем на 25 минут.

В районе трех часов дня движение обоих направлениях удалось стабилизировать. Восстановлена система автоблокировки, а также 6 из 17 повреждённых кабелей. Однако сбой в расписании все еще сохраняется.