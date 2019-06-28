Джонсон и Хант тоже решили ответить Путину

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Джереми Хант, вслед за Дональдом Туском и Терезей Мэй, прокомментировали слова президента России об идее либерализма.

Борис Джонсон считает, что мнение Владимира Путина ошибочно. По словам кандидата в премьеры, каждый раз, когда президент России говорит о том, что либерализму пришел конец, он ошибается, поскольку такие ценности как свобода, демократия, верховенство закона и свобода слова — непреходящие понятия и всегда будут успешны.

По мнению Джонсона, он так сильно убежден в этом, что ему казалось, что и для россиян это является очевидным. "В конечном итоге это оказалось не так", — отметил кандидат. Также Джонсон признался, что в то время, когда он возглавлял МИД, его надежды на улучшение отношений с Москвой не оправдались, сообщает ТАСС.

Джереми Хант, нынешний руководитель Форин-офиса и по совместительству оппонент Джонсона в борьбе за премьерское кресло, категорически отнесся к словам президента России. На своей странице в Twitter он написал, что "демократическая система, основанная на соблюдении правил, уважении прав личности и человеческого достоинства, создала больше счастья и богатства, чем любой иной образ жизни где-либо в мире".

Речь идет об интервью Владимира Путина The Financial Times. В нем президент России заявил, что либеральная идея, по его мнению, прекращает свое существование.

Ранее в пятницу, 28 июня, свое мнение о словах Путина высказали глава Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, прокомментировал позицию главы государства.