Грузинская диаспора просит Путина восстановить авиасообщение

Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между Грузией и Россией.

В своем открытом письме он написал, что в последние годы отношения между нашими странами укрепились. В 2018 году Грузию посетили более 2 миллионов российских туристов, а в этом году турпоток еще вырос: с января по май приехало на 30 процентов больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, по мнению Цурцумии, есть силы, которым это не нравится, "и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией", передает "Интерфакс".

Он считает, что лидерам двух стран надо сесть за стол переговоров. Также он осудил заявления грузинских властей о том, что организатором протестов является Россия.

"Прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными", — написал Цурцумия.

Президент России Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией после начавшихся там акций протеста. Турфирмам было рекомендовано не продавать туры, а правительству поручено вывезти всех россиян.

В Грузии подсчитывают убытки. По мнению экспертов, они могут достичь 750 миллионов долларов. Между тем курс грузинского лари упал до рекордного исторического минимума.