Сеул встретил Дональда Трампа акциями протеста

В Сеуле, где встречаются президент США Дональд Трамп и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин, сегодня обсудят ядерное разоружение Корейского полуострова.

Глава Белого Дома прибыл в Южную Корею сразу после саммита "Большой двадцатки", напоминает телеканал "Россия 24". Вначале Дональд Трамп провел встречу с представителями корейского бизнеса, далее на повестке — визит в демилитаризованную зону, которая разделяет Южную и Северную Кореи. Сообщается, что на эту поездку отводится всего 15 минут.

В Сеуле главу американской администрации встретили протестами. Митингующие вышли на улицы с плакатами, требуя, чтобы Дональд Трамп оставил в покое Иран.