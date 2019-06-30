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Ситуация вокруг КНДР 17 минут назад

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30 июня 201910:15

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Американский президент Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча двух лидеров состоялась в демилитаризованной зоне между двумя Кореями в пункте переговоров Пханмунджом, передает телеканал "Россия 24".  Лидеры США и КНДР впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию.

Затем президент США по приглашению Ким Чен Ына прошел на территорию Северной Кореи. Трамп назвал это "большой честью" и перешел границу, перешагнув через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, таким образом став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Это уже третья встреча Трампа и Ким Чен Ына после их переговоров в Сингапуре и Ханое. Встреча Трамп — Ким проходила в закрытом режиме, стороны планировали обсудить вопросы разоружения на Корейском полуострове.

Трамп прибыл в Республику Корея днем ранее после саммита G20 в Осаке. В этом году Трампу был оказан не самый теплый прием: в Сеуле прошли массовые акции протеста. Американский президент встретился со своим южнокорейским коллегой, с представителями бизнеса страны. Затем отправился на переговоры с Кимом, которому накануне визита отправил приглашение "просто встретиться, пожать друг другу руки и сказать "Привет!"

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