Неадекватный мужчина сушил вещи на Вечном огне в Подмосковье. Видео

Очевидцы запечатлели на видео неадекватное поведение мужчины, решившего просушить вещи на мемориале "Вечный огонь" на площади Победы в Подмосковном Раменском.

Главный "герой" поочередно пытался высушить детали своего гардероба, поднося к огню штаны, рубашку и носки. При этом, мужчину совершенно не смущал проливной дождь, который шел в тот момент.

Автор ролика и его спутник, наблюдавшие за происходящим, выдвигали различные версии такого поведения, предположив, что мужчина "проиграл в карты" или просто находится в состоянии опьянения.

У одного из наблюдателей даже возникло предложение пойти и избить неадекватного мужчину, но после непродолжительной дискуссии оно было отвергнуто, и гражданин, сушивший вещи, спокойно ушел, оставив часть одежды на месте.

По некоторым данным, в настоящее время поисками мужчины занимаются сотрудники правоохранительных органов.