Мошенники стали платить своим жертвам

Мошенники стали переводить жертвам деньги. Новая схема получила распространение в начале 2022 года, о чем рассказал директор по безопасности "Почта Банка" Станислав Павлунин.

Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам вложиться в инвестицинные проекты. На фейковом сайте им заводят личный кабинет, где отображается счет. Дальше мошенники переводят на счет человека реальные деньги — от 10 до 15 тысяч рублей. Получив их, жертва убеждается в надежности схемы получения быстрого заработка и, как правило, переводит мошенникам более крупную сумму, пишут "Известия".

Как подчеркивает Павлунин, при получении реальных денег у людей повышается доверие и снижается осторожность, в результате чего они готовы рискнуть более крупной суммой. Помимо этого возникает опасность быстрого распространения мошенничеств подобного типа, так как часто, получив деньги, люди начинают советовать такой способ быстрого заработка своим знакомым.

В ноябре сотрудники "Лаборатории Касперского" уже предупреждали пользователей о злоумышленниках, предлагающих вложится в выгодные инвестиции. Мошенническая схема была основана на фейковых сайтах, через которые неопытным инвесторам предлагался доступ к инвестиционной платформе для покупки ценных бумаг ведущих мировых корпораций.