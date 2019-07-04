В МИД назвали дело против Вышинского цирком, унижением и дискриминацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала цирком, унижением и дискриминацией дело, которое ведется в отношении руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского.

Ранее в среду, 3 июля, сообщалось, что Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского, поскольку украинские гособвинители не были готовы к заседанию.

Мария Захарова в четверг, 4 июля, во время брифинга высказала свое мнение насчет сложившейся ситуации. По ее словам, ни сам Кирилл Вышинский, ни его коллеги, ни украинские прокуроры не понимают, о чем в принципе этот процесс. "Нужно теперь, оказывается, ознакомиться с делом и материалами. Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного", — прокомментировала ситуацию представитель МИД, сообщает "Россия 24".

По словам Захаровой, дело в отношении Вышинского — это "страшная дискриминация СМИ", унижение журналиста, самой Украины. Представитель МИД заявила, что данная ситуация требует пристального внимания международного сообщества.

Кирилла Вышинского заключили под стражу в мае 2018 года в украинской столице. Ему предъявили обвинение в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также государственной измене.

Во время одного из заседаний руководитель портала РИА Новости обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Глава российского государства, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции. Москва направила Киеву ноты протеста, требуя остановить насилие над представителями прессы.