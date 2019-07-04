Япония злоупотребила правами хозяйки G20: Москва опротестовала карту саммита с Курилами

Нота протеста вручена японским дипломатам из-за обозначения южных островов Курил японской территорией на материалах к саммиту G20 в Осаке. В ноте указано. Что Токио злоупотребил функциями председателя Большой двадцатки для продвижения необоснованных территориальных претензий к России.

Подобные действия идут вразрез с заявляемыми премьером-министром Японии Синдзо Абэ призывами воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны или испортить атмосферу российско-японских отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

До сих пор после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не подписали мирный договор. Основным препятствием Токио называет принадлежность островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи. Весь архипелаг Южных Курил после 1945 года вошел в состав Советского Союза.

На встрече 29 июня 2019 года в Осаке премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Также было согласовано посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил в августе-сентябре.